İl Eğitim Tarihi Müzesi açılışı yapıldı

Nedim Ökmen Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen İl Eğitim Tarihi Müzesi açılışına Vali Yardımcısı Osman Uğurlu, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, daire amir ve müdürleri ile davetliler katıldı.

Türkiye genelinde eğitim hafızası oluşturmak, eğitim ile ilgili bilgi, belge, obje ve değerleri gelecek nesillere ulaştırmak için 81 ile 81 Eğitim Tarihi Müzesi Oluşturma Projesi Milli Eğitim Bakanlığımızın 21 Nisan 2017 tarih ve 5596520 sayılı yazıları ile başladı. Bu tarihten itibaren ise ilimizde hızlı bir çalışma süreci başlatılarak, öncelikle İl Eğitim Tarihi Müzesinin kurulacağı yer belirlendi. Kuruluş yeri olarak Kilis’in simge okullarından biri olan ve köklü bir geçmişe sahip olan aynı zamanda fiziki imkanları da müsait olan Nedim Ökmen Anadolu Lisesi belirlendi. Daha sonra ise İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Polat başkanlığında Nedim Ökmen Anadolu Lisesi Müdürü Ali Kalli, Müdür Başyardımcısı Ramazan Akkurt, aynı okul öğretmenlerinden İ. Halil Yırtıcı, A. Eda Çetin, Özlem Özuncu’dan oluşan müze komisyonu belirlenerek, komisyon çalışmalarına başladı.

Müze komisyonunun yoğun ve aralıksız çalışmaları sonucu müzede 239 kayıtlı eser (obje) kayıt altına alınarak, sergilenirken müzedeki eser sayısı her geçen gün artıyor.