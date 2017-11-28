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28 Kasım 2017 13:52

İl Özel İdaresi 2018 yılı bütçesi 36 milyon 500 bin TL

Kilis İl Özel İdaresi’nin 2018 yılı bütçesi 36 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.

İl Özel İdaresi 2018 yılı bütçesi 36 milyon 500 bin TL

28 Kasım 2017 13:52


İl Özel İdaresi’nin bütçesi İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş başkanlığında 20 gün süren meclis toplantılarında kesinleşti. 36 milyon 500 bin TL olarak kesinleşen bütçe ile ilgili açıklama yapan İl Genel Meclisi Başkanı Karakuş, "20 gündür devam eden İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantılarımız, içinde performans programı ve 2018 yılı bütçe kararnamesinin görüşmeleri bugün sona ererek, 2018 yılı bütçemiz 36 milyon 500 bin TL olarak oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kilis’e ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bütçemizin hazırlanıp sunulmasında emeği geçen herkese ve 20 gündür çalışmalarından dolayı meclis üyelerimize teşekkür ederim” dedi.




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