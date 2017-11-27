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27 Kasım 2017 14:53

İl Sağlık Müdürü Demir göreve başladı

Kilis İl Sağlık Müdürlüğü’ne atanan Dr.

İl Sağlık Müdürü Demir göreve başladı

27 Kasım 2017 14:53

Mehmet Metin Demir görevine başladı.


İl Sağlık Müdürlüğü görevini devir eden Dr. Turgay Happani yaptığı açıklamada, "Bu bir bayrak yarışı bu makamlar bizlere emanet makamlar. Ben büyük bir huzur ve gönül rahatlığı ile görevimi yeni müdürümüze devrediyorum. Tecrübeli bir müdürümüz, kendisinin ilimizin sağlık hizmetlerinde çıtayı daha da yükseklere taşıyacağına inancım sonsuz, kendisine başarılar diliyorum rabbim yar ve yardımcısı olsun. Ben son 1 yılda sıkıntılı bir dönemde müdürlük yaptım bu süreçte istemeyerek de olsa kırdığım üzdüğüm çalışma arkadaşlarım varsa onlardan haklarını helal etmelerini istiyorum hepinizi Allaha emanet ediyorum” dedi.


Görevini devir alan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Metin Demir, ise görevini devir eden Dr. Turgay Happani’ye yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ettiğini ifade ederek, "Kendisinin bilgi ve birikimden faydalanacağız. Kilis’te sağlık alanında ki çalışmalarımız daha verimli bir şekilde sunmayı amaçlıyoruz”diye konuştu.




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