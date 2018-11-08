İtfaiye Müdürlüğü tarafından eğitim çalışmaları sürüyor

İtfaiye Müdürlüğü tarafından Kilis Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü personellerine yangına nasıl müdahale edileceği konusunda eğitim verildi.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilk önce neler yapılabileceği konusunda çalışanlara yangın eğitimini anlatırken ardından kontrol altında hazırladıkları yangını söndürmeleri için yangın tüpünün nasıl kullanılacağını gösterdi. İtfaiye Müdürlüğü yangın eğitimi kamu kurum ve kuruluşlara eğitim vermeye devam edeceği bildirildi.