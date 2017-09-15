Jandarma Drone yol uygulaması yapıyor

Jandarma sorumluluk alanında bulunan karayollarında trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarının en aza indirilmesi kapsamında Jandarma Trafik Timlerinin icra ettikleri denetimlere Drone’lerin yanı sıra karayollarının belirli bölgelerinde konuşlandırılan Maket Trafik Aracı da kullanılmaya başlanıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı, Eğitim Öğretim Dönemi süresince öğrencilerin taşıma güvenliği, okul servis araçlarının denetimi, korsan taşımacılığın engellenmesi, göçmen kaçakçılığı, suç ve suçlularla mücadele ile yollardaki işaretleme eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmalar ile birlikte vatandaşların trafik bilincinin geliştirilmesinde denetim ve eğitim seferberliği başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı emniyet ve asayişin devamı ile trafik güvenliğinin sağlanması için daima hazır bir şekilde görevlerine devam ettiği bildirildi.