Kilis Belediyesi tarafından Kadir gecesi programı düzenlendi

Şeyh Muhammed Bedevi Külliyesinde etkinlikte Teravih namazından sonra Kur’an-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirildi. İlahiler okunmasından sonra Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, etkinliğe katılanlara ikramlarda bulundu

Belediye Başkanı Kara, “ İslam dünyası için en hayırlı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirildiği bu mübarek gece de halkımız ile birlikte Şeyh Muhammed Bedevi Külliyesinde bir araya geldik. Teravih namazından sonra hocalarımızın Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve dualar eşliğinde bu anlamlı geceyi tüm halkımızla birlikte geçirdik. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.