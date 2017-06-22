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22 Haziran 2017 14:16

Kilis Belediyesi tarafından Kadir gecesi programı düzenlendi

Kilis Belediyesi Kadir gecesinde Şeyh Muhammed Bedevi Külliyesinde bir etkinlik düzenledi.

Kilis Belediyesi tarafından Kadir gecesi programı düzenlendi

22 Haziran 2017 14:16


Şeyh Muhammed Bedevi Külliyesinde etkinlikte Teravih namazından sonra Kur’an-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirildi. İlahiler okunmasından sonra Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, etkinliğe katılanlara ikramlarda bulundu


Belediye Başkanı Kara, “ İslam dünyası için en hayırlı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirildiği bu mübarek gece de halkımız ile birlikte Şeyh Muhammed Bedevi Külliyesinde bir araya geldik. Teravih namazından sonra hocalarımızın Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve dualar eşliğinde bu anlamlı geceyi tüm halkımızla birlikte geçirdik. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.




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