Kilis Belediyesi Yetim çocukları eğlendirdi

Belediye Başkanı Hasan Kara, Bayanlar Meslek Edindirme Merkezlerinde görevli bayanlar yetim çocukları alarak bayram yerine götürdüğünü ifade ederek, “Kilis’imizde bulunan yetim çocuklarımıza yaşadıklarını unutturup her çocuk gibi bayramı yaşamalarını istedik. Konaklarda çalışan bayanlar, yetim çocukları alarak bayram yerine götürdü. Burada tüm oyuncaklara bindirip, istedikleri her şeyi alarak bayramı bayram gibi yaşamalarını sağladı. Bayram yerindeki çocuklar doyasıya bir gün yaşarken mutlulukları güzel gözlerine yansıdı” dedi.