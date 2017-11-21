"Kilis Ekonomi Çalıştayı" tamamlandı

7 Aralık Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştaya Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkan Vekili Ahmet Polat, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ömer Sevengül, Kilis Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, il müdürleri ile akademisyenler katıldı.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Erdal Öndeş’in açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayda, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ömer Sevengül ve Kilis Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik sırasıyla söz aldılar.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun yaptığı konuşmada, çalıştaya katılanlara teşekkür ederek, "Üniversitemiz, şehrimizin hizmetindedir. Şehrimizin ve dolayısıyla ülkemizin kalkınmasına katkımızın olmasından memnuniyet duyuyoruz. Sosyal ve siyasi gelişmeler ile kalkınmalar ekonomi olmadan mümkün olmaz. Bugün dünyanın gelişmiş ülkeleri, ekonomide belirli bir standardı yakalamış ülkelerdir. Bazı uluslararası güçlerin pastadan pay almamızı istememelerinin nedenleri arasında, ülkemizin ekonomik olarak gelişmekte olmasının rolü vardır” dedi. Vali Tekinarslan, çalıştayın hayırlı olması temennisinde bulunarak, tüm katılımcılara başarı diledi. Vali Tekinarslan, "Ekonomi Çalıştayının şehir adına neler yapılabileceğini gösteren bir iş planı niteliğinde olup şehrin tüm kurumlarının ve birimlerinin taleplerinin değerlendirildiği bir platform olduğunu dile getirdi. Kilis’in ekonomisinin tarım ve ticarete dayalı olduğunu ifade eden Vali Tekinarslan, "Dış ticaret üzerinde iyi bir deneyimimiz var. Bu deneyimimizi Suriye ile özellikle Fırat Kalkanı sahasında ticaretin gelişmesine aktarmamız gerekiyor. Yeni bir gümrük kapısının açılması gündemimizdedir. Bu sayede Kilis’in ticaret potansiyelini artırmayı ve bu alanda doğacak gelirin ilimizin ekonomisine katkı sağlamasını hedefliyoruz. Suriyeli esnaflarımızın tespitini yapıp, kayıt altına alarak bu kardeşlerimizin de ilimizin ekonomi hayatına katılmasını sağlayacağız. Tarım alanında Kilis zeytini ve zeytinyağının doğru tanıtılıp pazarlanması konusunda eksikliklerimizi giderip üretici merkezli çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu konuda Kilis Zeytinyağı Günleri adı altında bir etkinlik düzenlemeyi planlıyoruz. Kısaca tarım, ticaret, sanayi alanlarında komple bir gelişim sağlamamız gerekiyor. Kilis için yakın vadede elzem olacak konuları konuşup hedefleri belirleyip hayata geçirelim. Bu anlamda Ekonomi Çalıştayı’nda nitelikli katkıların bize yol göstereceğini düşünüyorum" dedi. Konuşmaların ardından WYG Firma Yetkilisi Serdar Kabukçuoğlu, "Kilis’in Sosyo-Ekonomik Durum Analizi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Çalıştay, verilen kokteylin ardından Tarım ve Hayvancılık Çalışma Grubu, Sanayi ve Ticaret Çalışma Grubu, Ulaşım, Enerji, Çevre ve Turizm Çalışma Grubunun oturumlarıyla devam etti.