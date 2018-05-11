» Kilis - Gaziantep Karayolu Aşırı Yağış Nedeniyle Sular Altında Kaldı. Göle Dönüşen Karayolunda Mahsur Kalan Araçlar Ve Insanları Kurtarmak Için Bölgeye Arama Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi. Sel, Söğütlüdere Mevkiinde Etkili Oldu.
11 Mayıs 2018 15:41
Kilis - Gaziantep karayolu aşırı yağış nedeniyle sular altında kaldı. Göle dönüşen karayolunda mahsur kalan araçlar ve insanları kurtarmak için bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sel, Söğütlüdere mevkiinde etkili oldu.
IHAAW154153-ASA/11-05-2018
- Kilis - Gaziantep karayolu aşırı yağış nedeniyle sular altında kaldı.