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  •  » Kilis - Gaziantep Karayolu Aşırı Yağış Nedeniyle Sular Altında Kaldı. Göle Dönüşen Karayolunda Mahsur Kalan Araçlar Ve Insanları Kurtarmak Için Bölgeye Arama Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi. Sel, Söğütlüdere Mevkiinde Etkili Oldu.
11 Mayıs 2018 15:41

Kilis - Gaziantep karayolu aşırı yağış nedeniyle sular altında kaldı. Göle dönüşen karayolunda mahsur kalan araçlar ve insanları kurtarmak için bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sel, Söğütlüdere mevkiinde etkili oldu.

IHAAW154153-ASA/11-05-2018 - Kilis - Gaziantep karayolu aşırı yağış nedeniyle sular altında kaldı.

Kilis - Gaziantep karayolu aşırı yağış nedeniyle sular altında kaldı. Göle dönüşen karayolunda mahsur kalan araçlar ve insanları kurtarmak için bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sel, Söğütlüdere mevkiinde etkili oldu.

11 Mayıs 2018 15:41

Göle dönüşen karayolunda mahsur kalan araçlar ve insanları kurtarmak için bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sel, Söğütlüdere mevkiinde etkili oldu. 11.05.2018 15:41:53 TSI NNNN




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