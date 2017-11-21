Kilisliler ünlü sanatçılarla coştu

Aykanat Plaza’da gerçekleştirilen, sponsorluğunu Kilisli iş adamı Coşkun Karabaşoğlu’nun üstlendiği ve TV 79’un katkı sağladığı Mehmet Yakar ile Hüseyin Fındık’ın beraber gerçekleştirdiği Kilis şov yoğun ilgi gördü.

İki haftada bir Pazartesi günü gerçekleştirilen Kilis şova vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ünlü türkücü Mehmet Yakar ile Hüseyin Fındık’ın bu haftaki konuğu ise Firdevs ile Emine Yavuz oldu. Yöresel türkülerin söylendiği gecede Kilisliler coştu. Sanatçıların canlı performansları dikkat çekti. Zaman zaman vatandaşlar da oyunlar oynadı. Kilisliler, söylenen birbirinden güzel türkülere eşlik ederek geceye renk kattı. Programda çiğ köfte yoğrularak seyircilere ikram edildi. Program, TV 79 tarafından canlı yayınlandı.