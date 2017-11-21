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21 Kasım 2017 09:28

Kilisliler ünlü sanatçılarla coştu

Kilis’te vatandaşlar ünlü sanatçılar Mehmet Yakar, Hüseyin Fındık, Firdevs ile Emine Yavuz ile coştu.

Kilisliler ünlü sanatçılarla coştu

21 Kasım 2017 09:28


Aykanat Plaza’da gerçekleştirilen, sponsorluğunu Kilisli iş adamı Coşkun Karabaşoğlu’nun üstlendiği ve TV 79’un katkı sağladığı Mehmet Yakar ile Hüseyin Fındık’ın beraber gerçekleştirdiği Kilis şov yoğun ilgi gördü.


İki haftada bir Pazartesi günü gerçekleştirilen Kilis şova vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ünlü türkücü Mehmet Yakar ile Hüseyin Fındık’ın bu haftaki konuğu ise Firdevs ile Emine Yavuz oldu. Yöresel türkülerin söylendiği gecede Kilisliler coştu. Sanatçıların canlı performansları dikkat çekti. Zaman zaman vatandaşlar da oyunlar oynadı. Kilisliler, söylenen birbirinden güzel türkülere eşlik ederek geceye renk kattı. Programda çiğ köfte yoğrularak seyircilere ikram edildi. Program, TV 79 tarafından canlı yayınlandı.




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