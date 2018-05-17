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17 Mayıs 2018 14:18

Kilis’te 14 asırlık mukabele geleneği sürüyor

Kilis’te Ramazan ayında mukabele geleneği yüzyıllardan beri sürerken, Suriyeliler de yoğun ilgi gösteriyor.

Kilis’te 14 asırlık mukabele geleneği sürüyor

17 Mayıs 2018 14:18


Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de Ramazan ayında mukabele geleneği sürerken, Kilisliler İslam dünyasında 14 asırdır süren mukabele geleneği ile mescit, cami ve evlerde hafızların dilinden dökülen Kuran ayetlerini dinliyor. Mukabelenin Kur’an-ı Kerim sevgisi aşılamasının yanı sıra öğrenme imkanı da sağladığını belirten din görevlileri, kıraat imamlarının mukabele geleneğini yaşatanların başında geldiğini ifade etti. Ramazan’la birlikte Kilis’te bazı camilerde mukabele okunurken bazı camilerde ise mukabele ile birlikte teravih namazı kılınıyor. Kilis’in tarihi camilerinden Kara Kadı Cami’nde de mukabele geleneği sürüyor.




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