Kilis’te kurumlarda 6 aylığına 3 bin 250 işçi alınacağının açıklanması üzerine geceden kuyruğa giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlar yoğunluk nedeniyle Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü önü kapalı olması nedeniyle boş arazilere kadar kuyruk oluştu. Bayanlar ile erkekler arasında ayrı ayrı kuyruk olması dikkat çekti.

Önceki yıllarda yaşanan izdiham nedeniyle bu yıl Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü önünde bariyerler oluştu. Geceden kurluğa giren vatandaşlar arasında zaman zaman sıra yüzünden tartışma yaşandı. Kayıtların 11 Mayısa kadar devam edeceği öğrenilirken, başvuracakların sayısının 10-15 bin kişi arasında olması bekleniyor.