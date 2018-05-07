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07 Mayıs 2018 09:17

Kilis’te 6 aylığına alınacak olan 3 bin 250 kişi için binlerce kişi müracaat etti

Kilis’te kamu kurum ve kuruluşlarda Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay geçici olarak çalıştırılmak üzere 3 bin 250 kişi işe alınacağının açıklanmasından sonra binlerce kişi İŞKUR önünde geceden kuyruğa girdi.

Kilis’te 6 aylığına alınacak olan 3 bin 250 kişi için binlerce kişi müracaat etti

07 Mayıs 2018 09:17


Kilis’te kurumlarda 6 aylığına 3 bin 250 işçi alınacağının açıklanması üzerine geceden kuyruğa giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.


Vatandaşlar yoğunluk nedeniyle Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü önü kapalı olması nedeniyle boş arazilere kadar kuyruk oluştu. Bayanlar ile erkekler arasında ayrı ayrı kuyruk olması dikkat çekti.


Önceki yıllarda yaşanan izdiham nedeniyle bu yıl Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü önünde bariyerler oluştu. Geceden kurluğa giren vatandaşlar arasında zaman zaman sıra yüzünden tartışma yaşandı. Kayıtların 11 Mayısa kadar devam edeceği öğrenilirken, başvuracakların sayısının 10-15 bin kişi arasında olması bekleniyor.




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