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22 Mayıs 2018 11:34

Kilis’te 6 aylığına işe girecekler kurayla belirleniyor

Kilis’te, İŞKUR aracılığıyla 6 aylığına işe girmek için müracaat eden 9 bin 700 kişiden 3 bin 250’si içzin kura çekimi bugünde devam etti.

Kilis’te 6 aylığına işe girecekler kurayla belirleniyor

22 Mayıs 2018 11:34


Kilis’te kamu kurum ve kuruluşlarda Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay geçici olarak çalıştırılmak üzere 3 bin 250 kişi işe alınacağının açıklanmasından sonra 9 bin 700 işsiz işe girmek için başvurdu. Başvuruların yüksek olması nedeniyle iki gündür noter huzurunda çekilişler gerçekleştiriliyor,


Noter, yoğunluk nedeniyle kurum ve kuruluşlarda çalışacak işçilerin ayrı ayrı çekilişlerini yapılıyor. 6 aylık işe başvuranların hangi kurumu tercih edeceklerini ise daha önceden müracaat sırasında belirttikleri öğrenildi.




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