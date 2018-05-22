Kilis’te 6 aylığına işe girecekler kurayla belirleniyor

Kilis’te kamu kurum ve kuruluşlarda Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay geçici olarak çalıştırılmak üzere 3 bin 250 kişi işe alınacağının açıklanmasından sonra 9 bin 700 işsiz işe girmek için başvurdu. Başvuruların yüksek olması nedeniyle iki gündür noter huzurunda çekilişler gerçekleştiriliyor,

Noter, yoğunluk nedeniyle kurum ve kuruluşlarda çalışacak işçilerin ayrı ayrı çekilişlerini yapılıyor. 6 aylık işe başvuranların hangi kurumu tercih edeceklerini ise daha önceden müracaat sırasında belirttikleri öğrenildi.