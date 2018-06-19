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19 Haziran 2018 09:14

Kilis’te 6 aylık iş için binlerce başvuru

Kilis’te 6 aylık geçici iş için binlerce kişi geceden sıraya girdi.

Kilis’te 6 aylık iş için binlerce başvuru

19 Haziran 2018 09:14


Kilis’te kurumlarda 6 ay çalışacak bin 500 işçi alınacağının açıklanması üzerine geceden sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü önünden başlayan kuyruk boş arazilere kadar uzandı. Daha önce yaşanan izdiham nedeniyle müdürlük önüne bariyerler konulduğu görüldü.


Kayıtların 22 Haziran tarihine kadar devam edeceği öğrenilirken, 2 Temmuz tarihinde noter gözetiminde kura çekimi yapılacak. Geçici iş için başvuruda bulunacakların sayısının 10 bine ulaşması bekleniyor.


İŞKUR yetkilileri, “Toplum Yararına Programlara (TYP) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilecektir. Gerçekleştirilen kuralarda aynı haneden birden fazla kişi belirlenmiş olsa dahi yalnızca bir kişi faydalanabilecek” açıklamasında bulundu.




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