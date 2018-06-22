Kilis’te afet farkındalık eğitimi

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle her eğitim öğretim yılı başında ve sonunda uygulanan öğretmenlere yönelik mesleki çalışma programında öğretmenlere Afet Farkındalık Eğitimi verildi.

Nedim Ökmen Öğretmen Lisesinde düzenlenen ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmenleri tarafından verilen eğitimde katılımcılara okul ve kurum kuruluş ve evlerde bina ve diğer doğal afetlerden risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.