Kilis’te Bayram öncesi çocuklara oyuncak bebek dağıtıldı

Meslek Edindirme Merkezleri görevli personeller tarafından Oyuncaksız Çocuk Kalmasın Projesi kapsamında atık çoraplardan üretilen oyuncak bebekler çocuklara dağıtılıyor. Ramazan bayramı öncesi Ruhu Zade Konağında Meslek edindirme merkezinde hazırlanan oyuncak bebekler Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’nın katılımı ile yapıldı.

Ruhu Zade Konağın öğretmenlerinden Lütfiye İpekçioğlu, Ramazan bayramından önce kimi sevindirelim diye düşündüklerini ifade ederek, “ Bayramlar çocuklara geliyor. Çocukları ne sevindirir diye düşündük. Bebek üretmeye karar verdik. Bence dünyanın en güzel hayrı çocukları memnun etmektir. Bizde çocukları memnun etmek için oyuncak bebek üretmeye başladık. Çocukların gözlerindeki sevinç gerçekten çok güzel, belediye başkanımıza bizlere verdiği destekten ötürü teşekkür ediyoruz”dedi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ise bugün ramazan bayramından önce çocukları sevindirdiklerini ifade ederek, “Bizim konaklarımız, bayan merkezlerimiz, eski çorapları toplayarak, atılması gereken, çöp olması gereken çoraplardan oyuncaklar, yaptılar. Bu bebekleri çocuklara dağıtıyoruz. Bunu devam ettireceğiz. Bu tür şeylerde geri dönüşüm olan gerçekleştirilen konaklarımıza ve böyle güzel işler çıkaran konak yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bayanların illerinin değdiği yerden müthiş eserler çıkıyor. Bu konuda bayanlara belediye olarak çok değer veriyoruz. Önem veriyoruz” dedi.