Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 16:16

Kilis’te hafif ticari araç devrildi: 7 yaralı

Kilis’te, hafif ticari aracın virajı alamayarak devrilmesi sonucu 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.

Kilis’te hafif ticari araç devrildi: 7 yaralı

15 Ağustos 2018 16:16


Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Muhammet Hallebiye (44) yönetimindeki 79 MA 595 plakalı hafif ticari araç Kilis-Elbeyli karayolunun 20’inci kilometresinde virajı alamayarak devrildi. Kazada hafif ticari aracın kasasında ve içerisinde bulunan Suriye uyruklu Ş.H. (7), Abdu E.H. (6), Ali El Hassan (25), Y.H. (12), H.E.H. (3), A.E.F.H. (5) ile araç sürücüsü Muhammet Hallebiye yaralandı. Olay yerine Kilis ile Elbeyli ilçesinden gönderilen 112 Acil ambulansları ile yaralılar Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların 3’ünün durumun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç