Kilis’te hafif ticari araç devrildi: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Muhammet Hallebiye (44) yönetimindeki 79 MA 595 plakalı hafif ticari araç Kilis-Elbeyli karayolunun 20’inci kilometresinde virajı alamayarak devrildi. Kazada hafif ticari aracın kasasında ve içerisinde bulunan Suriye uyruklu Ş.H. (7), Abdu E.H. (6), Ali El Hassan (25), Y.H. (12), H.E.H. (3), A.E.F.H. (5) ile araç sürücüsü Muhammet Hallebiye yaralandı. Olay yerine Kilis ile Elbeyli ilçesinden gönderilen 112 Acil ambulansları ile yaralılar Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların 3’ünün durumun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.