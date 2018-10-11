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Kilis'te, Kanser Haftası Kapsamında etkinliği

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Kanser Haftası Kapsamında Kilis Devlet Hastanesinde açılan stantta kanser hastalığı İle ilgili halkı bilgilendirme çalışması yapıldı.


Meme Kanseri, Bağırsak kanseri, Prostat kanser başta olmak tüm kanser çeşitleri konusunda Kilis il Sağlık Müdürlüğü Anne Çocuk Sağliği ve Aile Planlamasi Birimince(AÇSAP) ile KETEM tarafından vatandaşların bilinçlendirilmesi çalışması sürüyor.


Kilis Devlet Hastanesinde açılan stantta kanser hastalığı İle ilgili halkı bilgilendirme çalışması yapıldı. Vatandaşların kanser konusunda bilgilendiren Sağlık çalışanları, etkinliklerin süreceğini ifade ettiler.

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