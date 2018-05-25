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25 Mayıs 2018 12:07

Kilis’te LPG yüklü tanker devrildi

Kilis’te LPG yüklü tanker devrildi.

Kilis’te LPG yüklü tanker devrildi

25 Mayıs 2018 12:07

İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması başlatılan tankere yaklaşık 5 kilometre mesafede güvenlik çemberi oluşturuldu.


Edinilen bilgiye göre, Kilis’ten Gaziantep istikametine seyir halinde bulunan LPG yüklü tanker, çevre yolu girişinde devrildi. Kazanın ardından bölgede büyük bir panik yaşanırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tankerin bulunduğu alana 5 kilometrelik mesafede güvenlik çemberi oluşturuldu. Gaz sızması ihtimaline karşı geniş güvenlik tedbirleri alınan bölgede itfaiye tarafından tankerde soğutma çalışmaları yürütüldü. Bölge de trafiğe kapanırken, kazada ismi henüz öğrenilemeyen tanker sürücüsünün ise yaralanarak, hastaneye kaldırıldığı bildirildi




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