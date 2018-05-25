Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 12:49

Kilis’te LPG yüklü tankerin soğutma çalışmaları sürüyor

Kilis’te, LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması sürerken, polis tankerin devrildiği çevrede 5 kilometrelik güvenlik ağı oluşturdu.

Kilis’te LPG yüklü tankerin soğutma çalışmaları sürüyor

25 Mayıs 2018 12:49


Edinilen bilgiye göre, 11.45 sıralarında Kilis’ten Gaziantep istikametine seyir halinde olan Hüseyin Uçar (36) yönetimindeki 34 BRR 38 plakalı LPG yüklü tanker bilinmeyen bir nedenle devrildi. Sürüklenen tanker, ağaçları ve elektrik direğini devirdi. Çevreden yetişen vatandaşlar tarafından çıkartılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, çevre yolu girişini trafiğe kapattı. Kazanın ardından bölgede büyük bir panik yaşanırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tankerin bulunduğu alana 5 kilometrelik mesafede güvenlik çemberi oluşturuldu. Gaz sızması ihtimaline karşı geniş güvenlik tedbirleri alınan bölgede itfaiye tarafından tankerde soğutma çalışmaları yürütüldü. Bölge de trafiğe kapanırken, LPG firmasından uzman bir ekibin gelerek tankeri kaldıracağı öğrenildi. İtfaiyenin soğutma çalışmaları ve alınan tedbirler devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç