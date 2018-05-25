Kilis’te LPG yüklü tankerin soğutma çalışmaları sürüyor

Edinilen bilgiye göre, 11.45 sıralarında Kilis’ten Gaziantep istikametine seyir halinde olan Hüseyin Uçar (36) yönetimindeki 34 BRR 38 plakalı LPG yüklü tanker bilinmeyen bir nedenle devrildi. Sürüklenen tanker, ağaçları ve elektrik direğini devirdi. Çevreden yetişen vatandaşlar tarafından çıkartılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, çevre yolu girişini trafiğe kapattı. Kazanın ardından bölgede büyük bir panik yaşanırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tankerin bulunduğu alana 5 kilometrelik mesafede güvenlik çemberi oluşturuldu. Gaz sızması ihtimaline karşı geniş güvenlik tedbirleri alınan bölgede itfaiye tarafından tankerde soğutma çalışmaları yürütüldü. Bölge de trafiğe kapanırken, LPG firmasından uzman bir ekibin gelerek tankeri kaldıracağı öğrenildi. İtfaiyenin soğutma çalışmaları ve alınan tedbirler devam ediyor.