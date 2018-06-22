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22 Haziran 2018 19:10

Kilis’te seçim güvenliği toplantısı

24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27.

Kilis’te seçim güvenliği toplantısı

22 Haziran 2018 19:10

Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle Kilis’te alınan tedbirler Vali Mehmet Tekinarslan başkanlığında yapılan Seçim Güvenliği toplantısında gözden geçirildi.


Yavuz Sultan Selim Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Vali Tekinarslan’ın yanı sıra Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları ve diğer yetkililer katildi. Toplantı açılışında konuşan Vali Tekinarslan, ilimizde seçim için alınan tedbirleri istişare etmek varsa alınacak ekstra tedbirleri değerlendirmek, genel itibariyle de seçimin huzur ve güven içerisinde tamamlanmasını sağlamak için yapılacakları görüşmek üzere bir araya gelindiğini söyledi.


Yapılan toplantının ardından Vali Mehmet Tekinarslan, “Hafta sonu yapılacak olan seçimlerin, devletimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.




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