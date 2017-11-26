Mesire alanında zarar verilen banklar onarılıyor

Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından Resul Osman Mesire alanında yapılan banklar, kimliği belirsiz kişilerin tahribatına uğruyor. bankları kırarak, tahtaları yakılan bankların duvarlarına ise yazı yazılıyor. Banklar ve çevresindeki tahribat, belediye ekipleri tarafından yeniden onarılmaya başlandı. Banklara zarar verilmemesi için çağrıda bulunan belediye yetkilileri, "Bu tür çirkin insanlık dışı eylemlerin bizleri halkımıza hizmet etme şevk ve kararlılığımızdan asla vazgeçiremeyecektir. Kilis’imiz her şeyin en güzeline layıktır. Bu ve benzeri halkın yararına olan halkın malına zarar veren yaratıklara karşı gerekli tedbirlerin alınacağını ve halkımızın bu tür yerleri sahiplenerek korunmasına yardımcı olmalarını önemle rica ediyoruz” diye konuştular.