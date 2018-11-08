Mesleki Eğitim ve beceri geliştirme işbirliği protokolü imzalandı

Kilis'te Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü ile Kilis Ticaret ve Sanayi Odası arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü(MEGİP) imzalandı.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen MEGİP protokolü KiTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ve Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Erdinç ÇamlI tarafından imzalandı.

KiTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, "İşverenlerimizin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere mesleki eğitim kurslarımızda teorik ve pratik eğitimi bir arada vereceğimiz yeni bir sistemi hayata geçiriyoruz.İşverenlerin nitelikli işgücü ihtiyacı talebi, odamız tarafından toplanarak İŞKUR Kilis İl Müdürlüğüne iletilecek” dedi.

MEGİP Projesi hakkında işverenlere bilgi veren Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Erdinç Çamlı, proje hakkında toplantıya katılanları bilgilendirdikten sonra soru-cevaplarla toplantıyı sona erdi.