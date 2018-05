MHP aday adayı Alpdağ partilileri ile bir araya geldi

Söğütlüdere Restorantta Abdullah Alpdağ’ın aday tanıtımına MHP Kilis İl Başkanı Hüseyin Değirmenci, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Demir, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kilis Şubesi Başkanı İbrahim Halil Yılmaz, MHP Milletvekili Aday adayları, MHP il ve ilçe teşkilatları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve davetliler katıldı. Kilis TV 79 Yönetim Kurulu Başkanı ve MHP Kilis milletvekili aday adayı Abdullah Alpdağ, yaptığı konuşmada, "Malumunuz olduğu üzere geçtiğimiz günlerde şehrimizin kronikleşmiş sorunlarına çözüm olmak adına iş başa düştü"diyerek Türk milletinin bekası için şimdiye kadar her türlü bedeli ödemiş olan Milliyetçi Hareket Partisinden milletvekilli aday adaylığımı açıkladığını ifade etti. Alpdağı, "Aradan geçen kısa sürede sizlerden görmüş olduğum destek ve teveccüh için minnettarım. Bugün karşınızda sizlere almış olduğum bu kararın nedenlerini anlatmak ve çıkmış olduğum bu zorlu yolda yapacaklarımızı anlatmak için bulunuyorum. Hepinize teşriflerinizden dolayı teşekkürlerimi sunarak sözlerime başlamak istiyorum.Terör örgütlerinin ve terör örgütlerini maşa olarak kullanan küresel güçlerin her türlü aşağılık yöntemi kullanarak milletimizi yok etme çabasına girdiği çok hassas bir dönemi hep birlikte yaşamaktayız. Milliyetçi Hareket Partisinin bilge lideri sayın Devlet Bahçeli’nin bu sancılı dönemde her türlü siyasi ayrılığı bir tarafa bırakarak, vatan için, millet için, bayrak için, İslam için atmış olduğu adımları tarih unutmayacaktır. Bilge liderimiz, 15 Temmuz kumpasında hükümet hedefe koyularak devletimizin yok edileceğinin farkına varmış, hem FETÖ, hem diğer taşeron örgütler tarafından köşeye sıkıştırılmak istenen devletimize sahip çıkarak, terör örgütlerinin darmadağın edilmesinde baş faktör olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisinin, Türk devleti ve Türk milleti için olmazsa olmaz bir unsur olduğu geride bıraktığımız dönemde bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Vatan için kanını sebil eden ülkücü hareketin vatan aşığı şehitleri kanlarını boşuna akıtmamıştır. Analar boşuna ağlamamış, hayatlar boşuna yarım bırakılmamıştır. Dün şehit olup önümüze düşen yiğitler bugün ışık olup yüreğimize düşmüş, önümüzü görmemizi sağlamış ve ülkücü hareket bir kez daha Türk milleti için nefes olmuştur. Bu vesile ile sözlerimin başında aziz şehitlerimizi minnetle anıyor, Aziz hatıraları karşısında saygıyla eğiliyorum” diye konuştu.