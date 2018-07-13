Milletvekili Dülger’in 15 Temmuz mesajı

Milletvekili Dülger, yayımladığı mesajında 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ Terör Örgütü tarafından Türkiye’nin, milletin, milli iradeye, demokrasiye, ortak değerlerimize yönelik gerçekleştirilen askeri kalkışma görünümündeki terör eylemi ve planlı darbe girişimi ile 2 bin 600 yıldır dünya yüzünde devlet olan Türk’ün tarih sayfasına ve demokrasi tarihine kara bir sayfa açılmaya çalışıldığını ifade etti. Milletvekili Dülger, "Millet olma hasletine sahip olan ve ecdadından aldığı miras olan milli şuurla Türk Milleti, tarihinin en güçlü devlet-millet birlikteliğini belki de, Çanakkale Destanına eş bir destanı 15 Temmuz gecesi asker görünümünde terör kalkışması karşısında yazarak göstermiştir. O karanlık gece, verilen destansı mücadeleyle parlak bir zafere dönüşmüştür. Karşılarında bu yola beyaz kefeniyle çıkmış bir dünya liderinin, demokrasi kahramanının, attığı her adımda Allah’ı ve Milletini düşünen, milletinin, ülkesinin, devletinin yoluna başını koymuş Başkomutan’ımız, Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla milyonlar, milletine, bayrağına, vatanına, devletine sahip çıkmak üzere ikinci kurtuluş mücadelesini başlatmış ve ’Zafer, zafer benimdir diyebilenindir’ düsturuyla hareket etmiştir. Başta liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere milletimizin her bir ferdi bulunduğu yeri Okçular Tepesi kabul etmiş, TBMM başkanımız ve 107 Milletvekili olarak bizler TBMM’ni, Vali ve Belediye Başkanlarımız milleti ile meydanları, yolları köprüleri velhasıl milletimiz tüm sath-ı vatanı sahabe şuuru ile doldurarak tanklara F-16’lara karşı imanlı göğüslerini siper etmişler ve Akif’in dediği gibi , ‘uzanan el kırılır bu dine’ diyerek hain eli kırmak yerine genlerini ve de inlerini tarumar etmişlerdir. Milli iradeyi hiçe sayan gafiller, büyük Türk milletinin cesaretini, vatanperverliğini, ’Türk milleti bağımsızdır, bağımsız kalacaktır. Gök kubbede bayrağımız ve ezanımız hep var olacaktır’ yeminini hesaba katmamış ve hak ettikleri cevabı da almışlardır. O gece yeniden canlanan ’Çanakkale Ruhu’yla bir direniş ve diriliş öyküsü yazan bu milletimin bir ferdi olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde kendilerini gönülden yad ediyor, hatıralarını gelecek nesillere aktarmaya söz veriyorum. Milleti, vatanı, bayrağı uğruna canını veren tüm şehitlerimizle birlikte 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyor, hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Vatan size minnettardır" ifadelerini kullandı.