Milli Eğitim Müdürü Yavuz Suriye’deki okullarda incelemelerde bulundu

Geçen hafta Kilis’e atanan İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Cüneyt Yavuz, berberinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut Kesikminare ile birlikte Suriye’deki Çobanbey Milli Eğitim Müdürlüğünü, Azez Milli Eğitim Müdürlüğünü ve kamplar bölgesini ziyaret etti.

Bölgedeki yetkililerle görüşen İl Milli Eğitim Müdürü Yavuz, bölge okullarından Abdullah Recep Ortaokulunu, Azez Halk Eğitim Merkezini, Yazıcabağ İlkokulunu ve Ortaokulunu ve kamplar bölgesindeki Senebil İlkokulunu gezerek yerinde incelemelerde bulundu.

Türkiye olarak her zaman kardeş Suriye halkının yanında olunacağını belirten Yavuz, yeni eğitim-öğretim yılına bölgedeki tüm okulların hazır bir şekilde başlaması için gerekli çalışmalara başlanıldığını söyledi.