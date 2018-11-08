Rektör Karacoşkun BESYO Öğrencileri ile bir araya geldi

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erdinç Gülcü, Genel Sekreter Necdet Bozgeyik ve BESYO öğrencileri katıldı.

Rektör Karacoşkun, öncelikle öğrenim hayatına üniversitemizde devam edecek olan öğrencileri tebrik ederek üniversitede hâlihazırda var olan spor alanları ve tesisleri hakkında bilgi verdi. 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde BESYO ve Konservatuar açılması hedeflerinden birini gerçekleştirmiş olmaktan duyduğu mutluluğu belirten Rektör Karacoşkun bu konuda çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Rektör Karacoşkun, spora ve sporcuya önem veren bir üniversite olarak BESYO öğrencilerine üniversitemiz adına sportif başarılar elde etmeleri temennisinde bulundu.