Savaşın çocukları yeniden duyacak

Savaşın çocukları yeniden duymaya başladı.

Suriye’de 6 yıldır devam eden iç savaşta en çok zararı siviller görüyor. Yaşanan saldırılar sonucu sakatlanan binlerce Suriyeli bulunuyor. Bundan en çok etkilenenleri ise çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor. Sağlık sorunlarının tedavisi için İHH İnsani Yardım Vakfı ve Bahreyn İslamic Assostion Yardım Kuruluşu işbirliğiyle "İşitme Cihazı Projesi" hayata geçirildi. Proje kapsamında tespit edilen 20 işitme engelliye Kilis’te, işitme cihazları takılmaya başlandı.

Konu ile ilgili bilgi veren Odyometrist Zeynep İlimbey, 2014 yılından itibaren İHH ile birlikte çalıştıklarını ifade ederek, "Suriye’de yaklaşık, bombalardan etkilenmiş çocuklar ve yetişkinlere işitme cihazı takıyoruz. İHH bu yıl içerisinde 20’ye yakın çocuğa bombadan etkilenmiş, her iki kulağı duymayan, veya tek kulağı duymayan cihaz yardımında bulunuyor. Çocuklara işitme cihazlarını takıyoruz. Böylece çocuklar işitmeye duymaya başlıyorlar. Çocuklar daha sonra konuşmaya başlıyorlar" dedi.