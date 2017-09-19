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19 Eylül 2017 17:41

Sınıra topçu bataryası sevk edildi

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, Afrin bölgesinin karşısındaki hudut karakollarına topçu bataryası sevk edildi.

Sınıra topçu bataryası sevk edildi

19 Eylül 2017 17:41


Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis ve Hatay’da sınıra askeri sevkıyat sürüyor. Elbeyli ilçesinden yola çıkan içerisinde fırtına obüs toplarının da bulunduğu 7 araçlık topçu bataryası kente ulaştı. Tırların üzerine konulan fırtına obüsleri, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına sevk edildi. Fırtına obüslerinin 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birlikleri ile Kilis-Hatay sınırına konuşlandırıldığı bildirildi. Kilis-Hatay sınırına askeri sevkıyatın peyderpey sürdüğü bildirildi.




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