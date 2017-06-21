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21 Haziran 2017 12:09

Suriye sınırına fırtına obüs ile topçu bataryaları sevk edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PYD’nin kontrolündeki Afrin bölgesinin karşısındaki Kilis’in sınır bölgesine büyük yığınak yapılıyor.

Suriye sınırına fırtına obüs ile topçu bataryaları sevk edildi

21 Haziran 2017 12:09


Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis’in sınır hattına batı illerinden gönderilen fırtına obüs topları, topçu bataryaları sevk edildi. Suriye’de terör örgütü PYD’nin uzantısı YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına takviye yapılıyor. Batı illerinden yola çıkan fırtına obüsü ve topçu bataryaları 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birliklerine gönderildi.


Önceki gün bölgeye tank birlikleri zırhı personel taşıyıcıları, komando birlikleri sevk edilmişti.




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