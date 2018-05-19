Suriye sınırında renkli 19 Mayıs kutlamaları

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkalt tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu Daha sonra Kapalı Spor Salonu’nda etkinlikler yapıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkalt tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Öğrencilerin şiirler okumasından sonra çocukların yaptığı tekvando ve karate gösterisi büyük ilgi gördü. Davetliler, sporcuların şovlarını ayakta alkışladı. Halk Eğitim Merkezi ekibinin halk oyunları gösterisiyle etkinlik sona erdi.

Kutlama programına Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, daire amir ve müdürleri katıldı.