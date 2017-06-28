Dün akşam 22.00 sıralarında Suriye’de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerine Doçka silahı ile tacizde bulunulması üzerine TSK’nın PYD/YPG/PKK mevzilerini ateş altına alarak imha etmesinden sonra sınır hattında sessizlik yaşanıyor.

Halep’in Afrin ilçesine komşu olan Kilis’te sınır hattında sessizlik sürerken, daha önceden PYD tarafından asılan YPG ile Rus bayrağının çevresinde PYD ile YPG’lilerin bulunmaması dikkat çekti. Sınır hattında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındığı bildirildi.