Ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 50 bini aştı

Dün geceden kuyruğa giren binlerce Suriyeli yoğunluk oluştururken, rahatsızlananlara sağlık ekipleri müdahale etti. Suriyelilerin uzun kuyruklar oluşturduğu Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yaşlılar, hamileler ve çocuklu ailelerin geçişleri öncelikli olarak sağlanıyor.

Suriyelilerin saat 08.00’den itibaren ülkelerine gidişlerine izin veriliyor. Halep’in Azez, Çobanbey, El Bab, Cerablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerine Ramazan Bayramı için gidecek Suriyeliler, Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenlik, huzur ve barışın geldiği topraklardaki köyleri ve kasabalarına dönüyor. 23 Haziran tarihine kadar Suriyelilerin geçişine izin verileceği, dönüşlerinin ise 14 Temmuz tarihinden itibaren başlayacağı öğrenildi..