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11 Ağustos 2018 11:15

Ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler Öncüpınar’a akın etti

Kurban Bayramı için ülkesine gitmek isteyen Suriyeliler Öncüpınar Sınır Kapısı’na akın etti.

Ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler Öncüpınar’a akın etti

11 Ağustos 2018 11:15

Bayrama gidenlerin sayısının 15 bin 463 olduğu açıklandı.


Suriyeliler, Kilis Valiliğinin izni ile 1-18 Ağustos tarihleri arasında Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlere gitmek için online randevu sistemine kayıt olduktan sonra gidebiliyor. Yaşlı, çocuklu aileler ve engelli Suriyelilere ülkelerine geçişlerinde öncelik veriliyor.


Geceden Öncüpınar Sınır Kapısı’na gelen çok sayıda Suriyeli sıraya girdi. Suriyelilerin izdiham oluşturmaması için asker ve polis 10 kişilik gruplar halinde işlem yapılacak bölgeye Suriyelilerin geçişlerini sağladı. Bu sabah itibariyle 15 bin 463 kişi ülkesine geçti.




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