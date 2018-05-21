Üniversitede “Kıraathane Okuma Evi” açıldı

Göreve atandığından beri 7 Aralık Üniversitesine büyük bir atılım getiren Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kıraathane Okuma Evinin açması öğrenciler tarafından sevinç ile karşılandı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, yaptığı açıklamada, "Üniversitemiz Merkez Kampüsünde hizmete girmiştir. Kitap kurtları, rahat ve huzurlu bir ortamda çayınızı yudumlayarak keyifle kitap okumaya, kitap kritiği yapmaya var mısınız" ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencileri ise Kıraathane Okuma Evinin açılmasının önemine dikkat çekerek, "Üniversitemizde her geçen yeni bir alan açılıyor. Sosyal faaliyetler, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un gelmesiyle birlikte arttı. Kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.