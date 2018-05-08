Üniversiteli öğrenciler Mehmet Yakar ile coştu

Üniversite 15 Temmuz meydanında gerçekleştirilen Mehmet Yakar konserine Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile akademik, idare personel ile Kilisli vatandaşlar ile üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Ünlü ses sanatçısı Mehmet Yakar, yöresel birbirinden güzel hareketli şarkıları okuduğu sırada bini aşkın öğrenci halay çekti. Öğrenciler ile sanatçı Mehmet Yakar’ı kırmayan 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’da öğrenciler ile birlikte kısa süreliğine halay çekti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilisli ses sanatçısı Mehmet Yakar’a plaket takdim ettiği konserde, üniversite öğrencileri gönüllerinde eğlendi.