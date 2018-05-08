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08 Mayıs 2018 11:27

Üniversiteli öğrenciler Mehmet Yakar ile coştu

7 Aralık Üniversitesinde gerçekleştirilen Bahar şenlikleri kapsamında sahne alan Kilisli ünlü ses sanatçısı Mehmet Yakar, üniversiteli gençleri coşturdu.

Üniversiteli öğrenciler Mehmet Yakar ile coştu

08 Mayıs 2018 11:27


Üniversite 15 Temmuz meydanında gerçekleştirilen Mehmet Yakar konserine Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile akademik, idare personel ile Kilisli vatandaşlar ile üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.


Ünlü ses sanatçısı Mehmet Yakar, yöresel birbirinden güzel hareketli şarkıları okuduğu sırada bini aşkın öğrenci halay çekti. Öğrenciler ile sanatçı Mehmet Yakar’ı kırmayan 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’da öğrenciler ile birlikte kısa süreliğine halay çekti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilisli ses sanatçısı Mehmet Yakar’a plaket takdim ettiği konserde, üniversite öğrencileri gönüllerinde eğlendi.




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