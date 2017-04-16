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16 Nisan 2017 15:18

Vali Çataklı oyunu kullandı

Kilis Valisi İsmail Çataklı, oyunu Yunus Emre İlkokulunda kullandı.

Vali Çataklı oyunu kullandı

16 Nisan 2017 15:18

Vali İsmail Çataklı eşi Sebahat Çataklı ile birlikte sandığa gitti.


Vali Çataklı, “Demokratik olgunluğu özümsemiş, huzurun, güvenliğin, birlik ve beraberliğin hakim olduğu Kilisimiz kendine yakışan bir ortamda halk oylaması geçirmektedir” dedi.


Vali Çataklı, vatandaşların demokratik anlayışla, kanunlar çerçevesinde her türlü baskıdan uzak, huzur ve güven ortamında oy kullanabilmeleri için bütün tedbirin alındığını söyledi.


Bugün yapılan anayasa halk oylamasında Kilis’te 334 sandıkta 81 bin 578 seçmenin oy kullanacağını belirten Çataklı, seçim güvenliğinin sağlanması için 927 güvenlik personelin görev yaptığını sözlerine ekledi.


Vali Çataklı, okuldaki diğer sandık başındaki görevlilere de kolaylıklar dileyerek, Yunus Emre İlkokulundan ayrıldı.




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