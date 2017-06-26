Bir yıl önce bir ramazan gününde ilk defa Kilis’te Vali olarak göreve başladığını hatırlatarak, yine bir ramazanda Kilis’te görevini tamamladığını belirten Çataklı, “Kilis’te başta KİTSO olmak üzere, ilin tüm dinamikleriyle birlik ve beraberlik içerisinde görev yapmanın huzuru ile görevimizi yeni atanan arkadaşımıza devrediyoruz. Bugün bizler gidiyoruz, yerimize de başka arkadaşlarımız geliyor. Ama şunu biliniz ki, gittiğimiz yerde her zaman bir kapınız vardır" dedi.

KİTSO Başkanı Öndeş, “İlimize verdiğiniz hizmetlerden dolayı üyelerimiz ve hemşehrilerim adına teşekkür ederim. Sizinle çok yakın ve uyum içerisinde çalışma fırsatımız oldu ve sizden her zaman yardım ve destek gördük. Yeni görevinizin hakkınızda hayırlı olmasını temenni eder başarılar dilerim” diye konuştu.