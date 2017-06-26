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26 Haziran 2017 12:05

Vali Çataklı’dan KİTSO’ya veda ziyareti

İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak atanan Kilis Valisi İsmail Çataklı, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Mehmet Erdal Öndeş ile yönetim kurulu üyelerine veda ziyaretinde bulundu.

Vali Çataklı’dan KİTSO’ya veda ziyareti

26 Haziran 2017 12:05


Bir yıl önce bir ramazan gününde ilk defa Kilis’te Vali olarak göreve başladığını hatırlatarak, yine bir ramazanda Kilis’te görevini tamamladığını belirten Çataklı, “Kilis’te başta KİTSO olmak üzere, ilin tüm dinamikleriyle birlik ve beraberlik içerisinde görev yapmanın huzuru ile görevimizi yeni atanan arkadaşımıza devrediyoruz. Bugün bizler gidiyoruz, yerimize de başka arkadaşlarımız geliyor. Ama şunu biliniz ki, gittiğimiz yerde her zaman bir kapınız vardır" dedi.


KİTSO Başkanı Öndeş, “İlimize verdiğiniz hizmetlerden dolayı üyelerimiz ve hemşehrilerim adına teşekkür ederim. Sizinle çok yakın ve uyum içerisinde çalışma fırsatımız oldu ve sizden her zaman yardım ve destek gördük. Yeni görevinizin hakkınızda hayırlı olmasını temenni eder başarılar dilerim” diye konuştu.




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