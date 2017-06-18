Vali İsmail Çataklı’nın Babalar Günü kutlaması

Vali İsmail Çataklı, annelerin en büyük dayanağının babalar olduğunu belirterek, bananın aile kurumunun temel direği olduğunu kaydetti.

Tüm babaların gününü kutlayan Çataklı, "Aile kurumunda babalar, aile fertlerinin eğitimden, sağlığa, barınmadan, ısınmaya kadar geniş bir alanda yaşamsal gereksinimlerinin karşılanmasında çok önemli bir görev yerine getirdikleri gibi, toplumsal değerlerin korunmasında, adalet, paylaşma, sorumluluk, sevgi, saygı, otorite gibi hayati değerleri yetiştirdikleri çocuklar aracılığıyla, kuşaktan kuşağa aktarılmasında etkin bir rol üstlenmektedir. Bu günün küçükleri ve gençlerinin gelecekte kendilerinin de bir anne ve bir baba olacaklarını unutmadan, onların gönüllerini daima hoş tutmayı ve onlara hak ettikleri saygıyı göstermeleri gerekmektedir. Anne ve babaların da sevgi ve saygı duygularıyla ailenin korunması ve yaşatılması için, bu konuda çocuklarına iyi bir örnek olmaları, geleceğimiz için büyük önem arz etmektedir. Bu vesileyle, tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Gününü içtenlikle kutluyor, sevgi ve saygı duygularıyla güçlenen aile ocağı içinde, sağlıklı ve mutlu bir yaşam temenni ediyorum" dedi.