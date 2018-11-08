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Yük taşımacılığında motonakliye dönemi

Kilis’te, motosikletlerin yük taşımacılığında da kullanılması ilginç görüntüler oluştururken, 6 halı bir motosiklette taşındı.

Kilis'te, motosikletlerin yük taşımacılığında da kullanılması ilginç görüntüler oluştururken, 6 halı bir motosiklette taşındı.


Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te bazı vatandaşlar motosikletlerini yük taşımak için de kullanıyor. Bir motosiklet sürücüsünün motosikletin arkasına bindirdiği yolcu ile birlikte 6 halıyı taşırken, bir bakası kolililer ile tavuk taşıdı. Bir başka sürücü motosiklet ile teknesinde 3 kişi ile trafikte seyir ederken, bazı sürücüler inşaat malzemesi taşıyor. Kentte hurdacıların da motosikletle hurda toplaması ilginç görüntüler oluşturuyor.

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