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16 Temmuz 2018 10:46

11 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Türkiye genelinde 11 ayrı suçtan araması olan firari şüpheli Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde polis ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı.

11 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

16 Temmuz 2018 10:46


Edinilen bilgiye göre, Sivas İl Emniyet Müdürlüğünce Türkiye genelinde işlediği 11 suçtan arama kararı çıkartılan firari İsmail Y. için operasyon başlatıldı. Bir ihbarı değerlendiren Balışeyh İlçe Emniyet Amirliği polis ekipleri, şüpheli İsmail Y.’yi takibe aldı. Özel otomobiliyle Sulakyurt yolunda durdurulan şahıs polis ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık, yağmalama ve mala zarar verme gibi 11 ayrı suçtan aranması bulunan İsmail Y., sağlık kontrolü ve İlçe Emniyet Amirliğindeki işlemlerinin ardından Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.




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