11 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Sivas İl Emniyet Müdürlüğünce Türkiye genelinde işlediği 11 suçtan arama kararı çıkartılan firari İsmail Y. için operasyon başlatıldı. Bir ihbarı değerlendiren Balışeyh İlçe Emniyet Amirliği polis ekipleri, şüpheli İsmail Y.’yi takibe aldı. Özel otomobiliyle Sulakyurt yolunda durdurulan şahıs polis ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık, yağmalama ve mala zarar verme gibi 11 ayrı suçtan aranması bulunan İsmail Y., sağlık kontrolü ve İlçe Emniyet Amirliğindeki işlemlerinin ardından Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.