5 aylık nişanlısı askeri kıyafetiyle tabutunun başında gözyaşı döktü

Törende 5 aylık nişanlısı Rabia Usta ise asker kıyafeti giyerek nişanlısının tabutu başında gözyaşı döktü.
Tekirdağ Çerkezköy 3. Zırhlı Tugay Komutanlığında görev yapan Tankçı Uzman Onbaşı Mustafa Toyran arkadaşı Hakan Kolay ile memleketi Kırıkkale’ye izine gelirken Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kaza sonucu hayatını kaybeden Mustafa Toyran (21) memleketi Kırıkkale’de Aşağımahmutlar Mahallesi’nde askeri cenaze törenin ardından Merkez Camii’nde öğlen namazını müteakibinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Kardeşi ve nişanlısı askeri kıyafet giydi
Mustafa Toyran’ın 5 aylık nişanlısı Rabia Usta cenaze töreninde nişanlısının askeri kıyafetini giyerek tabutunun başında gözyaşı döktü. Kardeşi Furkan Toyran’da asker kıyafeti giyerek ağabeyini son yolculuğuna uğurladı.
Cenaze törenine Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan İbrahim Vural, askeri personel ve Toyran ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.