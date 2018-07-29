Diğer
Kategoriler
29 Temmuz 2018 14:59

5 aylık nişanlısı askeri kıyafetiyle tabutunun başında gözyaşı döktü

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Mustafa Toyar, memleketi Kırakkale’de gözyaşları içinde toprağa verildi.

5 aylık nişanlısı askeri kıyafetiyle tabutunun başında gözyaşı döktü

29 Temmuz 2018 14:59

Törende 5 aylık nişanlısı Rabia Usta ise asker kıyafeti giyerek nişanlısının tabutu başında gözyaşı döktü.


Tekirdağ Çerkezköy 3. Zırhlı Tugay Komutanlığında görev yapan Tankçı Uzman Onbaşı Mustafa Toyran arkadaşı Hakan Kolay ile memleketi Kırıkkale’ye izine gelirken Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kaza sonucu hayatını kaybeden Mustafa Toyran (21) memleketi Kırıkkale’de Aşağımahmutlar Mahallesi’nde askeri cenaze törenin ardından Merkez Camii’nde öğlen namazını müteakibinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.



Kardeşi ve nişanlısı askeri kıyafet giydi


Mustafa Toyran’ın 5 aylık nişanlısı Rabia Usta cenaze töreninde nişanlısının askeri kıyafetini giyerek tabutunun başında gözyaşı döktü. Kardeşi Furkan Toyran’da asker kıyafeti giyerek ağabeyini son yolculuğuna uğurladı.


Cenaze törenine Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan İbrahim Vural, askeri personel ve Toyran ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRIKKALE HABERLERİ
KIRIKKALE HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç