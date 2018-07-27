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27 Temmuz 2018 17:18

AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı piknikte buluştu

AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı piknikte bir araya geldi.

AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı piknikte buluştu

27 Temmuz 2018 17:18

İl Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe yönetimleri, kadın kolları, gençlik kolları ve mahalle başkanlarının katıldığı buluşmaya ev sahipliği yapan İl Başkanı Nuh Dağdelen, tüm partililerle yakından ilgilendi.



“Birliğimiz daim olsun”


Celal Bayar Parkı’nda sıcak ve samimi bir ortamda geçen piknikte partililere seslenen Başkan Nuh Dağdelen, “24 Haziran seçimlerinde her birinizin gösterdiği gayreti unutmamız mümkün değil. Kiminiz ev ev dolaştınız kiminiz mahalle mahalle broşür dağıttınız. Gecenizi gündüzünüze kattınız, işinizden evinizden fedakarlık ettiniz. Siz değerli dava arkadaşlarıma can-ı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Önümüzde yerel yönetimler seçimleri var. Birlikte yürüyecek çok yolumuz var. AK Parti bayrağını en üst seviyelere birlikte taşıyacağız. Sizler benim ağabeylerim, ablalarım, kardeşlerimsiniz. Desteğinizle partimizi ve sizleri en iyi şekilde temsil etmeyi Rabbim bize nasip etsin” dedi.


Partililerin gönüllerince sohbet etme ve yorgunluk atma imkanı bulduğu piknikte, yüzlerce misafire ikramlar verildi. AK Parti teşkilat mensupları ise sıcak günde ağaçların altında gölgenin tadını çıkardı, birlik ve dayanışma örneği sergiledi.




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