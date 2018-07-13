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13 Temmuz 2018 01:28

Alkollü sürücü kaza yaptı

Kırıkkale’de alkol komasına giren aracın sürücü kontrolden çıkması sonucu takla atarak kaza yaptı.

Alkollü sürücü kaza yaptı

13 Temmuz 2018 01:28


Edinilen bilgiye göre kaza, Kırıkkale Kayseri yolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. İddialara göre aşırı alkol alan sürücü Burak Bostancı (24) yönetimindeki 71 EA 283 plakalı hırdavat yüklü ticari araç kontrolden çıkması sonucu takla atarak araç yan yattı. Araç içinde bulunana Mustafa Bostancı (24) sıkıştığı yerden olay yerine çağrılan 112 Sağlık Ekipleri tarafından çıkartılarak Ambulansa bindirildi. Kazanın ardından hırdavat malzemeleri ile aracın etrafına dağılan alkol şişeleri dikkat çekti.


Yaralanan alkollü sürücü Bostancı, Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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