Anadolu platformu muhasebecileri Kırıkkale’de buluşturdu

Her yıl değişik şehirlerde toplanan muhasebeci ve mali müşavirler, bu yıl Kırıkkale’de bir araya geldi. Bu yıl 26. düzenlenen Anadolu Platformu üyeleri birlik ve beraberlik mesajı vererek ülke genelinde yaşanan üzücü olaylar nedeniyle başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerini protesto ettiler.

Carmine Otel’in Toplantı Salonunda yurdun dört bir yanından gelen onlarca muhasebeci ve mali müşavir Kırıkkale’de buluştu. Toplantı öncesinde Vali Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ferman Aldemir’e tüm Anadolu’yu Kırıkkale’de toplamasından dolayı teşekkür etti. Toplantıya katılmak üzere Kırıkkale’ye Ankara, Konya, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Bilecik, Aksaray, Karaman, Sivas, Çankırı, Eskişehir, Niğde illerinin oda başkanları katıldı. Toplantı saygı duruşu, istiklal marşının okunmasından sonra 13 dakikalık Kırıkkale’yi tanıtım sinevizyon gösterisi yapıldı.

Toplantının açılışı konuşmasını yapan Kırıkkale SMMMO Başkanı Ferman Aldemir, “2016 senesi millet olarak pek çok üzüntü verici hadiseyi üst üste yaşadığımız bir yıl oldu. Ülkemizi ve milletimizi zayıf düşürmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacaklardır. Vatan uğruna şehit olan asker polis ve sivil halkımıza Allahtan rahmet kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve saygı ile anıyorum. Ruhları şad olsun. 2017 yılının ülkemize bölgemize dünyamıza güvenlik, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum. Slayt gösterisinde izlediğimiz Kırıkkale temelleri 1925’lerde atılan bir Cumhuriyet şehrimizdir. 90 Yıllık gelişmesi büyümesi ve bu güne taşınması MKEK ile olmuştur. Kırıkköyü 1925’den önce 12 haneli küçük bir köy idi. Kaletepe ise 3-4 kilometre ötede aslında bilinen anlamda bir kale olmayıp boz toprakların oluşturduğu bakımsız ve ağaçsız bir tepeydi” şeklinde konuştu.

"Şehirlerin kavşak noktasındayız"

Kırıkkale SMMMO Başkanı Ferman Aldemir, “Kırıkkale şehrini ortaya çıkaran esas neden 1921 yılında buralarda imalat-ı harbiye fabrikasının kurulmasına karar verilmesi ve 1925 yılında top ve mühimmat fabrikalarının temellerinin atılmış olmasıdır. O tarihlerde Kırıkköyü’nün muhtarı olan Hüseyin Kahya ile Yahşihan Köyü öğretmeni Hüseyin Avni beyin bu olaylara yardımcı oldukları bilinmektedir. İsmini ise Kırıkköyü ve Kaletepe’nin birleşiminden alarak Kırıkkale olmuştur. 1941de belediye 1944 yılında ilçe olan Kırıkkale 21 haziran 1989 tarihinde ise 3578 sayılı yasa gereğince merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından yapılan törenle il olmuştur. Kırıkkale’ye bağlı 8 adet ilçemiz mevcut olup 44 vilayetin kavşak noktasındadır. Bu platformların amacı yapılan toplantılarda görüşülen konuların platform sözcüsü tarafından bir sonuç bildirgesi ile Türmob a bildirilmesi ve Türmob tarafından bu konu ile ilgili yapılan çalışmalarında takip edilerek platform üyelerine bildirilmesi şeklinde olmalıdır. Yani bu platform Türmobun çalışmalarına yön vermelidir. Eksiğimiz varsa biz de platform olarak bu durumu gözden geçirmeliyiz” dedi.

"Her geçen gün yükümüz artıyor"

SMMMO’nun üst birliği olan TÜRMOB’da seçim süresini tamamladığını belirten Ferman Aldemir, " TÜRMOB’da gruplar adına seçilen yöneticilerimiz grup kimliklerini bir kenara bırakıp ortak paydamız olan muhasebe mesleğinin sorunlarının çözümü ve mesleğin gelişmesi için tek bir vücut halinde çalışılması gerektiğine inanıyoruz. Rutin olarak yapmakta olduğumuz mesleki eğitimlerin zorunlu hale gelmesi ve bununla ilgili yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerektiğine inanıyoruz. Hatırlayacaksınız ki maliye bakanımız TÜRMOB’un yemeğinde ve genel kurul toplantılarında yapmış olduğu konuşmada özetle meslektaşlarımızın mesleğin hakkını vererek işlerini yaptığını, eve gidecek ve evlenecek vakitleri bile olmadığını, üzerimizde büyük yükler olduğunu ve bu yüklerin azaltılması için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Fakat her geçen gün meslektaşlarımızın devlete karşı sorumluluğu ve yüklerinin arttığını görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

"Defterdarlık ayrı bir yere alınmalı"

Kırıkkale’de defterdarlık, Kaletepe vergi dairesi ve Irmak vergi dairesi yeni yapılan valilik binasında hizket verdiğini dikkat çeken SMMMO Başkanı Ferman Aldemir, "Mükelleflerden dairenin uzaklığı, park yeri problemi gibi şikayetler almaktayız. Her vilayetin ayrı bir defterdarlık binası mevcut olup vergi mükelleflerine daha kaliteli ve etkin hizmet sunabilmesi, mükellef memnuniyetinin artması, iş akışının hızlı ve güvenilir bir şekilde devam edebilmesi için Defterdarlık Hizmet Binasının şehrin merkezinde bulunan eski Kaletepe Vergi Dairesi Müdürlüğünün yerine yapılması uygun olacağı görüşündeyiz. Toplantının mesleğimiz adına verimli geçmesini temenni ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.