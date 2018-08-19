Aracı arızalanan vatandaş şikayetçi olunca gerçek ortaya çıktı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde ihbar üzerine jandarma ekipleri tarafından bir akaryakıt istasyonuna yapılan operasyonda 20 bin litre kaçak mazot ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. isimli bir vatandaş Kılıçlar köyü yakındaki bir akaryakıt istasyonuna gelerek mazot aldı. Birkaç kilometre yol alan H.Ç.’nin aracı arızalanarak yolda kaldı. Aracının mazottan arızalandığını tespit eden H.Ç. Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığını arayacak şikayetçi oldu. Bunun üzerine jandarma ekipleri akaryakıt istasyonuna operasyon düzenledi. İstasyonda yapılan aramalar sonrasında 20 bin litre kaçak mazot ele geçirildi.

Jandarma ekipleri akaryakıt istasyonu işletme sahibini karakola götürerek ifadesini aldı. Şüpheli daha sonra yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.