Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 09:44

Ayağı kırılan horozu için gözyaşı döktü

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine ayağı kırılan horozunun tedavisi için gelen bir kadın, hayvanları çok sevdiğini ifade ederek gözyaşlarını tutamadı.

Ayağı kırılan horozu için gözyaşı döktü

20 Haziran 2018 09:44


Kırıkkale’de 24 saat acil klinik hizmeti veren Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine hayvanların tedavisi için yılda yaklaşık 3 bin hayvan getiriliyor. Ayağı kırılan horozunun tedavisi için gelen Fatma Şahin ise hayvanları çok sevdiğini ifade ederek gözyaşı döktü. Diğer hayvan sahipleri ise kedi ve köpeklerinin tedavisi için hastaneye getirip muayene ettirdi. Muayene sonrası doktorlar tedavi gören hayvanlar içinde reçete yazdı.



"Tedavi için yılda en az 3 bin hasta geliyor”


Hayvan Hastanesinin 24 saat hizmet veren, bir acil kliniği ve poliklinik hizmetinin sürdüğünü ifade eden Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Başalan, "Kırıkkale ili ve çevresindeki illerden hasta kabul etmekteyiz. Gördüğünüz gibi çok değişik hayvan türlerine ait hastalarımız olmakta. Kedi, köpek ağırlıklı olmak üzere bazen nadiren gördüğümüz vatandaşın horozu gibi hayvanları da getirip burada teşhis ve tedavilerini yapabilmekteyiz. Hastanemiz yılda yaklaşık 3 bin civarında hasta kabul etmektedir" dedi.



"Sabaha kadar acil pratisyen hizmeti”


Üçte ikisi kedi köpek türü arkadaş hayvanlarından, dost hayvanlarından oluştuğunu belirten Başalan, "Bu hayvanlarımızın ister dahili vak’aları, iç hastalıkları vak’aları veya cerrahi doğum vak’aları teşhis edilmekte. Tedavilerini tamamladıktan sonra taburcu edilmektedirler. Saat 17.00’den sonra sabaha kadar acil hizmetini pratisyen hekimlerimiz sürdürmekteler. Bölgedeki hayvanseverlerimiz her zaman gelip hayvanlarını muayene ettirebilirler. Rutin kontrollerini yaptırabilirler. Aşılarını ve bakımlarını yaptırabilirler. Çünkü artık hayvanlarla birlikte yaşayan toplum olduk. Hem arkadaş hayvanlarımız, hem gıda üreten çiftlik hayvanlarına bakıyoruz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRIKKALE HABERLERİ
KIRIKKALE HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç