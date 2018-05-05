Balışeyhliler yağmur duasına çıktı

İlçe halkının ‘Ballı Harman’ olarak nitelendirdiği harman alanında düzenlenen yağmur duası ilçe halkını bir araya getirdi. Balışeyhli vatandaşlar, ellerini semaya açıp dua ederek Allah’tan bu senenin bereket içerisinde geçmesi dileğinde bulundular. Yüzlerce ilçe vatandaşı, birlikte yan yana durarak ilçe imamının duasına eşlik ettiler.

Yapılan dualar sonrası Balışeyh Belediyesi katılımcılara çeşitli ikramlarda bulundu. Vatandaşlar oluşturdukları sıra ile ikramlardan aldılar. Düzenlenen yağmur duası etkinliği hakkında konuşan Balışeyh Belediyesi Başkanı Ali Dedelioğlu, “Allah dualarımızı kabul etsin. Cenab-ı Allah ülkemizi susuz bırakmasın. Duamıza katılan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.