Balışeyh’te sokaklar kilitli parke ile kaplanıyor

Balışeyh Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Balışeyh Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, alt yapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda kilitli parke kaplama çalışmalarına başladı.
İlçe merkezinde çalışmaları yerinde inceleyen Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu, “Balışeyh ilçemizde alt yapı çalışması biten mahallelerimizde kilit parke taşı çalışmalarımız başlamıştır, Samsun yolu orta refüj kaldırım taşı, ağaçlandırma, çim, peyzaj çalışması bayram tatili sonunda başlayacaktır. Böylece ilçe halkımızı kışın çamurdan yazın da tozdan kurtarmış olacağız. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.