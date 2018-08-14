Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 17:31

Balışeyh’te sokaklar kilitli parke ile kaplanıyor

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde alt yapı çalışması sonrası yollar kilit parke ile kaplanıyor.

Balışeyh’te sokaklar kilitli parke ile kaplanıyor

14 Ağustos 2018 17:31


Balışeyh Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Balışeyh Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, alt yapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda kilitli parke kaplama çalışmalarına başladı.


İlçe merkezinde çalışmaları yerinde inceleyen Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu, “Balışeyh ilçemizde alt yapı çalışması biten mahallelerimizde kilit parke taşı çalışmalarımız başlamıştır, Samsun yolu orta refüj kaldırım taşı, ağaçlandırma, çim, peyzaj çalışması bayram tatili sonunda başlayacaktır. Böylece ilçe halkımızı kışın çamurdan yazın da tozdan kurtarmış olacağız. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRIKKALE HABERLERİ
KIRIKKALE HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç