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30 Mayıs 2018 14:01

Başkan Şahin, kaza geçiren İYİ Parti heyetini hastanede ziyaret etti

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Kırıkkale’de kaza geçiren İYİ Parti Samsun İl Başkanı Ömer Süslü ve milletvekili adaylarını hastanede ziyaret etti.

Başkan Şahin, kaza geçiren İYİ Parti heyetini hastanede ziyaret etti

30 Mayıs 2018 14:01

Ailelerine "Geçmiş olsun" dileğinde bulunan Başkan Şahin, yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.


İYİ Parti’nin gerçekleştireceği milletvekili aday tanıtım toplantısına katılmak üzerine Ankara’ya giden Samsun İYİ Parti İl Başkanı Ömer Süslü, milletvekili adayları İbrahim Özyer ve Önder Fatih Şenol ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep Güleroğlu ve İbrahim Özyer’in oğlu Alper Özyer’in bulunduğu araç, Kırıkkale yakınlarında şarampole yuvarlandı.


Kazada yaralanan İYİ Parti heyeti, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altına alındı. Kazayı partisinin Ankara’da yapılacak olan toplantısına gitmek için yolda olan ve bu sırada olayı öğrenen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, yaralı hemşehrilerini hastanede ziyaret etti. Ailelerine üzüntüsünü dile getirip "Geçmiş olsun" temennisinde bulunan Başkan Şahin, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısından sağlık durumları hakkında bilgi aldı.



Ömer Süslü ile İbrahim Özyer yoğun bakımda


Kazadan büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Başkan Zihni Şahin, "İYİ Parti İl Başkanı Ömer Süslü, milletvekili adayı İbrahim Özyer ve araçta bulunan meclis üyemizin trafik kazası geçirdiğini öğrendim. Dekan yardımcımızı ziyaret edip, doktorlardan sağlık durumları hakkında bilgi aldım. İl Başkanı Ömer Süslü ile milletvekili adayı İbrahim Özyer’in yoğun bakımda olduğunu öğrendim. 48 saat gözlem altında tutulacaklar. Başta Ömer Bey ve İbrahim Bey olmak üzere tüm yaralı hemşehrilerimize Allah’tan şifa diliyorum. Arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor ve Cenab-ı Allah’tan acil şifalar diliyorum. Umuyorum ki en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar" dedi.




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